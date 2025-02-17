Расследования

Суд в Волжском отправил под арест «яблочника» Ефимова

Расследования 17.02.2025 13:47
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17.02.2025 13:47


В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 17 февраля, суд  отправил на 14 суток под арест члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», накануне он был задержан полицией за демонстрацию экстремистских материалов. А именно, как стало известно сегодня, – портрета экстремиста Алексея Навального*, с которым он пришел к памятнику жертвам политических репрессий в Волгограде.  

Материалы об административном нарушении – по ч 1. ст. 20.3 КоАП РФ – были рассмотрены Волжским городским судом. По данным объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, портрет ныне покойного лидера оппозиции суд у Ефимова конфисковал. 

Напомним, что в 2023 году Ефимова штрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии из-за публикации в соцсети.  

*Алексей Навальный признан террористом и экстремистом на территории РФ.

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