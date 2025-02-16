«Срезало полсалона»: под Волгоградом двое погибли в массовом ДТП с КАМАЗом

Происшествия 16.02.2025 12:05
0
16.02.2025 12:05
Страшная трагедия на федеральной трассе произошла сегодня, 16 февраля. В аварии с участием четырех автомобилей погибли два человека.Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария случилась в 10-00 ч. на 552 км ФАД «Сызрань-Саратов-Волгоград».
- На данном участке трассы произошло столкновение КАМАза с легковыми автомашинами - ВАЗ-2114, Lifan и Volkswagen Tiguan. В результате ДТП водители автомашин ВАЗ и Lifan скончались до прибытия скорой медицинской помощи, - прокомментировали в главке.
Судя по опубликованным с места происшествия кадрам, на одном из попавших в ДТП автомобилей в буквальном смысле словам срезало крышу и полсалона. На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. На участке дороги осуществляется реверсивное движение.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
23-летние девушка с юношей чудом выжили в страшной аварии под Камышином16.02.2025 14:14
Происшествия 16.02.2025 14:14
Смертельный наезд на пешехода в Волжском сняли камеры16.02.2025 11:34
Происшествия 16.02.2025 11:34
На трассе «Волгоград-Астрахань» погибла женщина16.02.2025 10:47
Происшествия 16.02.2025 10:47
В Волжском «девятка» ночью насмерть сбила пешехода16.02.2025 10:32
Происшествия 16.02.2025 10:32
В Волжском загорелся трамвайный вагон16.02.2025 10:13
Происшествия 16.02.2025 10:13
На севере Волгограда встали трамваи №13 из-за ДТП на путях15.02.2025 20:01
Происшествия 15.02.2025 20:01
Поезд Москва-Волгоград отстал от графика на 2,5 часа15.02.2025 18:37
Происшествия 15.02.2025 18:37
Под Волгоградом затруднено движение на заснеженной трассе из-за ДТП15.02.2025 17:56
Происшествия 15.02.2025 17:56
Волгоградец нажил проблемы с законом, фиктивно приютив узбеков15.02.2025 12:34
Происшествия 15.02.2025 12:34
РИА Новости: жилой дом оцепили в Волгограде из-за обломков БПЛА15.02.2025 11:36
Происшествия 15.02.2025 11:36
Волгоградка отдала 4,6 миллиона сбережений первому встречному15.02.2025 10:09
Происшествия 15.02.2025 10:09
В Волгограде водитель сбил подростка и сбежал с места ДТП15.02.2025 09:21
Происшествия 15.02.2025 09:21
В Волжском на ул. Мира иномарка насмерть сбила пешехода15.02.2025 09:11
Происшествия 15.02.2025 09:11
В Волгограде один человек пострадал в результате атаки БПЛА15.02.2025 08:02
Происшествия 15.02.2025 08:02
Силами ПВО в Волгоградской области перехвачены 17 БПЛА15.02.2025 07:22
Происшествия 15.02.2025 07:22