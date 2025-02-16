«Противно, когда взрослые дяди щеголяют тимбилдингом»: филолог Василий Супрун - о запрете на англицизмы













– На днях мне неожиданно пришло письмо от авиакомпании, которая ещё недавно называлась по-русски, но потом, вероятно, сочла такое имя немодным. Спрашивают меня, предлагая: «Драйтулинг или айс-флоатинг?». Вот сижу и думаю, куда же податься. А вы говорите: «великий и могучий», – говорит профессор филологии.





Пойдём против истины, если скажем, что громоздкие надстройки из иностранных слов нависли над русским языком только сейчас. Не так давно вместо популярных нынче «крашей на чиле» и «вайба» в лексиконе многих прочно основались «шузы», «хайеры» и «лейблы».





– В мире нет ни одного языка, в котором не было бы заимствований. Есть и такие, в которых заимствования составляют большое количество слов литературного языка, но от этого они не теряют своей красоты и самобытности. Например, в персидском языке арабизмы занимают около 40% от повседневно употребляющихся слов, но это не меняет его иранской сути благодаря фонетике, грамматике, основным словам, идущим из древности. А в Африке даже есть смешанные языки (пиджины, креольские), в которых почти все слова взяты из европейских языков, и только грамматика свидетельствует об их африканском характере. Так что дело не в заимствованиях и даже не в их количестве, а в чувстве родного языка, - убеждён профессор кафедры русского языка и методики его преподавания ВГСПУ. - Если человек его теряет, переходит на язык другого народа, оставляя из родного только предлоги и союзы (помните у А. С. Грибоедова: «смесь французского с нижегородским»?), то он перестаёт быть русским, вместе с языком переходит в другую культуру, в другое миросозерцание. А если целый народ теряет чувство родного языка, то он исчезает. Таких примеров в истории человечества немало. У нас были периоды увлечения немецким и нидерландским языками, потом французским, а теперь английским. Наверное, не за горами увеличение интереса к китайскому. В этом нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это данность. Плохо, когда начинается разлад между поколениями, когда родители не понимают жаргон детей, когда большие группы населения перестают уважительно относиться к родному языку, что выражается не только в заимствованиях.





Пестрящий англицизмами сленг молодёжи, по мнению Василия Супруна, звучит даже уместнее новомодных «букроссингов» и «коллабораций», взятых в оборот людьми среднего возраста.





– Может быть, я мечтатель, но мне кажется, что период повального увлечения английскими и англоподобными словечками у молодёжи постепенно проходит. Краши и кринжи пока остаются, может быть, они и сохранятся в молодёжном жаргоне (а он должен быть, во все времена молодые люди в своей речи использовали понятные только для своих слова), но уже часто эти лексические единицы используются иронически, а ирония, как известно, разрушает патетику, в данном случае – тягу к импортным словам. Противнее, когда взрослые высокоумные дяди и тёти начинают щеголять тимбилдингами, коллаборацией и тотальными сейлами. Так называемая «индустрия красоты», кажется, вообще не использует русские слова. Спортсмены забыли, что у нас была лексика, описывающая их деятельность.





В сиюминутное решение вопроса с засильем иностранных слов известный волгоградский филолог не верит. Сомневается он и в том, что русские слова потеснят англицизмы только лишь благодаря административным наказаниям.





–Административными мерами от заимствований не избавиться. Мы как-то дискутировали по поводу избавления от мата. Вот тут я поддерживаю использование административного ресурса, точнее, простого исполнения закона, по которому за использование грязных слов в общественных местах можно спокойно взимать штраф, - комментирует доктор филологических наук. - Пару раз человек заплатит этот штраф, и тягу к мату у него снимет как рукой. Использование закона является сильным воспитательным средством. Можно, конечно, придумать какие-нибудь меры воздействия на тех, кто злоупотребляет заимствованиями, например, заставить хозяев магазинов и увеселительных заведений заплатить дополнительный налог за иностранные буквы на вывесках, но вряд ли это даст нужный результат. Вот тут нужна воспитательная работа, привитие любви к родному языку, высмеивание любителей ненужных и нелепых заимствований. Смех обладает чудодейственной силой, которая достаточно быстро даст свои плоды.





Закон, принятый депутатами Госдумы в первом чтении, предполагает ограничение иностранных слов в рекламе, в том числе и фасадной, торговле, сфере услуг и в строительстве. При этом предпринимателям разрешат дублировать информацию на иностранных языках, но только а том случае, если надписи будут точно переведены с русского. Также закон не затронет фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Принятый депутатами Госдумы закон об ограничении англицизмов в названиях магазинов, жилых комплексов и микрорайонов вызвал немало споров среди горожан. Пока одни защищают уже прочно вошедшие в лексикон кэши, фреши и сейлы, другие ждут скорой смены вывесок. Впрочем, даже сторонники инициативы задаются вопросом: действительно ли административные меры смогут переломить тягу к модным словам? И только ли они нужны для запуска масштабной очистки языка? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с профессором-филологом Василием Супруном.