В Волгограде на пять месяцев продлят работу маршрутов №№ 85, 43 и 8а





В Волгограде власти приступили к отбору перевозчиков на два автобусных и один троллейбусный маршруты. Как сообщает ИА «Высота 102», работу транспортных направлений № 85 «Жилгородок-Родниковая долина», № 43 «Пл. Возрождения — ОАО «ВГАЗ-Суал» и № 8а «Поселок ГЭС — Рынок «Тулака» чиновники решили продлить на четыре месяца.

Перевозчику, победившему в электронном аукционе, предстоит в выделить из имеющегося автопарка 21 автобус большого класса вместимости, 13 – маленького и 28 троллейбусов.

В рамках аукционов на организации работы трёх маршрутов муниципалитет выделил 23,5 млн рублей. Исполнителя отберут в течение ближайших недель. Перевозить пассажиров компании предстоит до 1 августа этого года.

Отметим, ранее все три маршрута обслуживались муниципальным перевозчиком «Метроэлектротранс». При этом работа организации неоднократно вызвала нарекания волгоградцев. Так, жители микрорайона «Родниковая долина» уже сообщают о несоблюдении графика работы подвижного состава. Эту же информацию подтверждают и в мэрии. По отчётам властей, в декабре 2024 года количество невыполненных рейсов только на маршруте № 85 доходило до 21% в сутки. При этом исправить ситуацию может поставка 50 новых автобусов, которая должна начаться уже через несколько месяцев.