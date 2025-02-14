Экономика

В Волгограде закупают 50 автобусов за 1 миллиард

Экономика 14.02.2025 08:14
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14.02.2025 08:14


МУП «Метроэлектротранс»  объявило электронный аукцион на оказание услуг финансовой аренды автобусов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 15 автобусов большой вместимости планируется поставить до 30 апреля 2025 года, а еще 35 транспортных средств средней вместимости – до 31 июля этого же года. Начальная цена контракта составила 1 миллиард 89 миллиона рублей.
Как следует из технического задания, автобусы должны быть оснащены системами видеонаблюдения, ГЛОНАСС, а также бескондукторной системой оплаты проезда. Материал для обивки сидений в автобусах должен также иметь структуру, позволяющую влажную чистку и санитарную ежедневную уборку, а материал обшивки быть стойким к обтиранию. 
Новые автобусы должны быть доступными для маломобильных групп граждан, а также оснащены системой автоматического объявления остановок и другими атрибутами современного транспорта. 
Согласно данным сайта госзакупок, расплатиться за поставленные в лизинг автобусы муниципальное предприятие планирует до февраля 2026 года. А победителя аукциона определят в начале марта.
Фото V102.RU (архив)

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