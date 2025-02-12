На реке Медведице один лось утонул, второго успели спасти люди





На реке Медведице, протекающей по Саратовской и Волгоградской областям, сегодня, 12 февраля, разыгралась драма с участием двух лосей. Как сообщает ИА «СарИнформ», егеря успели спасти лишь одно из двух животных, под которыми проломился лед.

По данным издания, помощь людей потребовалась парнокопытным в Лысогорском районе Саратовской области на территории охотугодья «Белое озеро».

– Два лося переходили по льду реку Медведицу. Но лед недостаточно окреп и проломился под весом животных, – сообщает «СарИнформ» со ссылкой на региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. – Егеря подползли к краю полыньи, набросили веревку и аккуратно вытащили одного из лосей. Спасенной оказалась молодая самка, она провела в ледяной воде почти 40 минут.

Второй лось оказался слабее и утонул до прибытия спасателей.

Сообщается, что спасенная лосиха пришла в себя и ушла в лес.

Видео: t.me/ohota64