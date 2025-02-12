Происшествия

В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП под Волгоградом

Происшествия 12.02.2025 15:56
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12.02.2025 15:56


12 февраля в Городищенском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина погиб в лобовом столкновении, выехав на встречную полосу перед автомобилем КАМАЗ.



- Примерно в 12:30 на 55-м километре автодороги «Качалино-Вертячий-Гумрак» водитель, управляя автомобилем LADA Priora, двигаясь со стороны Волгограда к посёлку Степной, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, — рассказал журналистам начальник Госавтоинспекции ОМВД по Городищенскому району Игорь Клюкин.

Как ранее уже сообщалось, от сильнейшего удара машины разбросало по противоположным обочинам. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте до прибытия медиков.

Напомним, первыми на помощь пострадавшим пришли очевидцы. Сразу после аварии КАМАЗ оказался объят пламенем.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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