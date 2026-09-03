24-летний водитель и его 16-летняя пассажирка разбились в ДТП, которое произошло в Калачевском районе Волгоградской области. Молодой человек, который сел за руль без прав, не смог совладать с автомобилем, съехал с дороги и опрокинулся.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, смертельное ДТП произошло накануне вечером на 24-м км автодороги «Червленое — Калач-на-Дону». По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» не справился с управлением.

Известно, что 16-летняя девушка погибла на месте аварии, а водитель скончался от полученных травм в больнице.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области