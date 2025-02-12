Под Волгоградом водитель «Приоры» погиб после столкновения с КАМАЗом





Сегодня, 12 февраля, в Городищенском районе Волгоградской области выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей «Лада Приора» и КАМАЗ. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, в результате аварии водитель легковушки скончался до приезда скорой.

Как ранее сообщалось информагентством, ДТП произошло у посёлка Степной Россошенского сельского поселения. После столкновения грузовой автомобиль загорелся.

По предварительной информации, столкновение случилось на 54-м километре автодороги «Качалино – Вертячий – Гумрак». После сильного удара передняя часть автомобиля оказалась полностью смята, а сам автомобиль вылетел на обочину.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области