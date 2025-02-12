Под Волгоградом очевидцы засняли горящий КамАЗ, смявший легковушку





12 февраля в Городищенском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и КАМАЗа. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась около полудня на участке региональной дороги 18К-11 у посёлка Степной Россошенского сельского поселения. Последствия произошедшего очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, легковой автомобиль после удара улетел в кювет и лишился половины салона. Рядом находится толпа людей, которые пытаются вытащить из груды искорёженного металла пострадавших. На противоположной обочине находится специализированный автомобиль КамАЗ с кунгом. Последний после ДТП загорелся. Столб дыма с места аварии очевидцы отмечают за несколько километров.

Отметим, в ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт аварии, уточнив, что в настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me