Происшествия

Под Волгоградом очевидцы засняли горящий КамАЗ, смявший легковушку

Происшествия 12.02.2025 13:10
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12.02.2025 13:10


12 февраля в Городищенском районе Волгоградской области произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и КАМАЗа. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась около полудня на участке региональной дороги 18К-11 у посёлка Степной Россошенского сельского поселения. Последствия произошедшего очевидцы засняли на видео.



Судя по опубликованным кадрам, легковой автомобиль после удара улетел в кювет и лишился половины салона. Рядом находится толпа людей, которые пытаются вытащить из груды искорёженного металла пострадавших. На противоположной обочине находится специализированный автомобиль КамАЗ с кунгом. Последний после ДТП загорелся. Столб дыма с места аварии очевидцы отмечают за несколько километров.

Отметим, в ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили факт аварии, уточнив, что в настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me

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