Расследования

Полицейские нашли волжанина, прострелившего собаке голову

Расследования 12.02.2025 16:10
0
12.02.2025 16:10


В городе Волжском Волгоградской области сотрудники полиции установили личность и доставили в отдел для разбирательств 41-летнего местного жителя, который выстрелил в собаку и выбросил ее в мусорный контейнер умирать.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, установить стрелка удалось по видео с камер видеонаблюдения, которое накануне разошлось по местным пабликам. На этих кадрах видно, как к мусорным бакам подъезжает черная иномарка. Из нее выходят мужчина с подростком. Взрослый достает из багажника за хвост собаку и бросает ее в кучу отходов. Следом они выбрасывают пакеты, вероятно с мусором.



- Полицейские установили личность мужчины, причинившего увечья животному и доставили его в отдел полиции. Им оказался 41-летний волжанин, который пояснил, что проезжая на автомобиле в одном из СНТ увидел стаю бродячих собак. Съездив домой за ружьём, мужчина вернулся и произвёл выстрел в одну из собак, после чего уехал. На следующий день, проезжая мимо того же места он увидел лежащее на земле животное и, подумав, что собака мертва выбросил ее в мусорный контейнер, - сообщили в Главке.

Проводится проверка указанных доводов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Напомним, что ранее в соцсетях появились жуткие кадры с окровавленной собакой, которую нашли с простреленной головой в мусорном баке на контейнерной площадке возле дома №85А по улице 87-Гвардейской в понедельник, 10 февраля. Умирающее животное, которое стонало под кучей отходов, нашли местные жители. Они доставили животное в ветеринарную клинику. Ветеринары прооперировали собаку и достали из ее головы пулю. Состояние питомца в настоящее время оценивается как стабильно тяжелое. Накануне появилось видео предполагаемого стрелка. Пользователи соцсетей, шокированные такой жестокостью, требовали найти его и наказать по всей строгости закона. 

В полиции сообщили, что проводят проверку по заявлению, которое поступило в дежурную часть  от жителя Волжского о найденной в мусорном контейнере раненной собаки.

Скриншот с видео Волгоград / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.02.2025 13:53
Расследования 12.02.2025 13:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2025 10:46
Расследования 12.02.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2025 10:34
Расследования 12.02.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.02.2025 09:50
Расследования 12.02.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 20:48
Расследования 11.02.2025 20:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 19:41
Расследования 11.02.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 19:15
Расследования 11.02.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 18:35
Расследования 11.02.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 13:28
Расследования 11.02.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 10:20
Расследования 11.02.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 06:33
Расследования 11.02.2025 06:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2025 20:23
Расследования 10.02.2025 20:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2025 15:52
Расследования 10.02.2025 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2025 15:27
Расследования 10.02.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2025 11:38
Расследования 10.02.2025 11:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:10
Полицейские нашли волжанина, прострелившего собаке головуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
В Волжском в подвале пятиэтажки нашли труп жильцаСмотреть фотографии
15:27
Фальшивомонетчики снизили производительность труда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:25
Т2 добавит 300 Гб обладателям новых смартфонов вне зависимости от места покупки девайсаСмотреть фотографии
15:22
Под Волгоградом водитель «Приоры» погиб после столкновения с КАМАЗомСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде провалившийся в яму штукатур отсудил компенсациюСмотреть фотографии
14:00
Школьников начнут обучать цифровой и финансовой грамотностиСмотреть фотографии
13:53
Татьяна Гензе избрана зампредом президиума Совета общественных палат РоссииСмотреть фотографии
13:26
Волгоградские аграрии развивают сельхозпроизводство с помощью минеральных удобренийСмотреть фотографии
13:18
«Стой, шмалять буду!»: в Волгограде группа мужчин цыганской наружности со стрельбой преследовала водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
13:11
В Госдуме поддержали продление оплачиваемого декретного отпуска до 3 летСмотреть фотографии
13:10
Под Волгоградом очевидцы засняли горящий КамАЗ, смявший легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Митинг в память о Маршале Победы Василии Чуйкове прошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:24
Почти 1000 мешков мазута за день собрали волгоградцы на побережье Черного моряСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде подводному охотнику грозит 2 года колонии за ловлю раковСмотреть фотографии
11:19
В Волгограде обсуждают кандидатуру нового аудитора КСП регионаСмотреть фотографии
11:18
Пассажир поезда Волгоград-Москва отсидит сутки за мат на весь вагонСмотреть фотографии
11:12
«Ему часто снились его солдаты»: малоизвестные факты из жизни легендарного маршала Василия ЧуйковаСмотреть фотографии
10:46
Второе заседание суда над Иваном Гелем состоится под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:34
У волгоградца конфисковали Mitsubishi после тарана двух автомобилейСмотреть фотографии
10:09
Главой волгоградского облстроя назначен Евгений ПанкинСмотреть фотографии
10:07
В Волжском инспекторы ГАИ назвали виновника смертельного ДТП на ул. ПаромнойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:57
В Госдуме хотят вернуть в школах оценки за поведениеСмотреть фотографии
09:50
Недобросовестные юристы в Волгограде наживаются на участниках СВОСмотреть фотографии
09:47
Волгоградцам рассказали о способах защиты от мошенников через цифровые сервисыСмотреть фотографии
09:12
Короткая оттепель идет на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:46
Волгоградским родителям запретили жить за счёт несовершеннолетних детейСмотреть фотографии
08:14
Волгоградские штурмовики вчетвером удерживали захваченный опорник ВСУСмотреть фотографии
07:24
Терпим или привыкаем? Что изменилось спустя полгода работы платных парковок в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
 