Полицейские нашли волжанина, прострелившего собаке голову

В городе Волжском Волгоградской области сотрудники полиции установили личность и доставили в отдел для разбирательств 41-летнего местного жителя, который выстрелил в собаку и выбросил ее в мусорный контейнер умирать.

Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, установить стрелка удалось по видео с камер видеонаблюдения, которое накануне разошлось по местным пабликам. На этих кадрах видно, как к мусорным бакам подъезжает черная иномарка. Из нее выходят мужчина с подростком. Взрослый достает из багажника за хвост собаку и бросает ее в кучу отходов. Следом они выбрасывают пакеты, вероятно с мусором.





- Полицейские установили личность мужчины, причинившего увечья животному и доставили его в отдел полиции. Им оказался 41-летний волжанин, который пояснил, что проезжая на автомобиле в одном из СНТ увидел стаю бродячих собак. Съездив домой за ружьём, мужчина вернулся и произвёл выстрел в одну из собак, после чего уехал. На следующий день, проезжая мимо того же места он увидел лежащее на земле животное и, подумав, что собака мертва выбросил ее в мусорный контейнер, - сообщили в Главке.

Проводится проверка указанных доводов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).