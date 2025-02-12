Под Волгоградом осудили преподавателя техникума за взятки от студента

Борьба с коррупцией 12.02.2025 18:27
0
12.02.2025 18:27
Фроловский городской суд Волгоградской области вынес приговор преподавателю техникума, который обвинялся в коррупционном преступлении. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, Виктор Щ., являясь преподавателем Фроловского промышленно-экономического техникума, за деньги ставил положительные оценки по практическим работам, зачетам и экзаменам одному из студентов без их фактической сдачи и проверки знаний, начиная с мая 2023 года и заканчивая пятым семестром 2023/2024 учебных годов.
Фальшивые оценки он вносил также в зачетную книжку студента и экзаменационные ведомости.
Свою вину в преступлении подсудимый признал. За четыре эпизода получения взяток от студента суд приговорил его к штрафу в размере 40 тысячи рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в образовательных организациях сроком на 1 год.
Кроме того, денежные средства, полученные в качестве взяток, конфискованы и обращены в собственность государства.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото V102.RU (архив)
В Елани начался суд над экс-мэром Гугучкиным и его сообщником11.02.2025 15:44
Борьба с коррупцией 11.02.2025 15:44
В Жирновске водителя осудят за попытку подкупить гаишника29.01.2025 09:43
Борьба с коррупцией 29.01.2025 09:43
Экс-глава Елани Гугучкин и его подчиненный идут под суд за взятку15.01.2025 15:07
Борьба с коррупцией 15.01.2025 15:07
УФАС объявило о наказании участников картеля на ремонте электробусов в Волгограде15.01.2025 10:18
Борьба с коррупцией 15.01.2025 10:18
Три новых авто пополнили гараж мэрии Волгограда09.01.2025 16:01
Борьба с коррупцией 09.01.2025 16:01
В Волгограде вместо ФОК построили алкомаркет11.12.2024 11:47
Борьба с коррупцией 11.12.2024 11:47
Экс-начальник волгоградской ГИБДД пошел под суд за взятку автосервисом04.12.2024 09:15
Борьба с коррупцией 04.12.2024 09:15
Служебные квартиры депутатов Волгоградской облдумы остались без ремонта03.12.2024 06:29
Борьба с коррупцией 03.12.2024 06:29
Закупка белья на 1 млн Волгоградской облдумой вызвала вопросы28.11.2024 13:18
Борьба с коррупцией 28.11.2024 13:18
Экс-чиновник мэрии Волжского обошелся коммерсанту в 70 тысяч26.11.2024 15:26
Борьба с коррупцией 26.11.2024 15:26
В служебных квартирах депутатов Волгоградской облдумы наведут уют за 700 тысяч24.11.2024 20:44
Борьба с коррупцией 24.11.2024 20:44
Депутаты Волгоградской облдумы заказали постельное белье на 1 млн рублей22.11.2024 19:04
Борьба с коррупцией 22.11.2024 19:04
В Волжском МУП, экс-чиновник и перевозчик оштрафованы за нечестный конкурс20.11.2024 19:11
Борьба с коррупцией 20.11.2024 19:11
В Волгоградской области выявили хищение 779 тыс. рублей при ремонте томографа23.10.2024 08:01
Борьба с коррупцией 23.10.2024 08:01
В Волгограде инженер «Россети ЮГ» попался на взятках21.10.2024 16:10
Борьба с коррупцией 21.10.2024 16:10