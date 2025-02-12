Борьба с коррупцией

Под Волгоградом осудили преподавателя техникума за взятки от студента

Борьба с коррупцией 12.02.2025 18:27
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12.02.2025 18:27


Фроловский городской суд Волгоградской области вынес приговор преподавателю техникума, который обвинялся в коррупционном преступлении. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, Виктор Щ., являясь преподавателем Фроловского промышленно-экономического техникума,  за деньги ставил положительные оценки по практическим работам, зачетам и экзаменам одному из студентов  без их фактической сдачи и проверки знаний, начиная с мая 2023 года и заканчивая пятым семестром 2023/2024 учебных годов. 
Фальшивые оценки он вносил также  в зачетную книжку студента и экзаменационные ведомости. 
Свою вину в преступлении подсудимый признал. За четыре эпизода получения взяток от студента суд приговорил его к штрафу в размере 40 тысячи рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в образовательных организациях сроком на 1 год. 
Кроме того, денежные средства, полученные в качестве взяток, конфискованы и обращены в собственность государства.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото V102.RU (архив)

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