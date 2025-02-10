Спорт

В Волгограде прошел турнир памяти погибшего на СВО тренера по водному поло

Спорт 10.02.2025 19:39
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10.02.2025 19:39


Сегодня, 10 февраля,  в плавательном бассейне ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» прошел матч по водному поло среди юношей и девушек,  посвящённый памяти Алексея Сигитова, тренера женской команды «Спартак-Волгоград», героически погибшего на СВО. Встречались команды «Спартак-1» и «Спартак-2», победу со счетом 14:9 одержал «Спартак-1».

Участникам матча были вручены памятные грамоты, в церемонии приняли участие мама Алексея Александровича Ирина Анатольевна и его сын Святослав.
Напомним, о гибели Алексея Сигитова стало известно в апреле 2024 года. Он пошел на СВО добровольцем, был штурмовиком – все время на передовой.
В феврале  был ранен, лечился в госпитале в Севастополе, а потом снова вернулся на передний край. Алексей Сигитов воспитывал двоих детей. В памяти коллег, его учеников он навсегда останется скромным, жизнелюбивым человеком и талантливым наставником.
Коллаж V102.RU, фото ГАУ ДО ВО СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград»

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