Сегодня, 10 февраля, в плавательном бассейне ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» прошел матч по водному поло среди юношей и девушек, посвящённый памяти Алексея Сигитова, тренера женской команды «Спартак-Волгоград», героически погибшего на СВО. Встречались команды «Спартак-1» и «Спартак-2», победу со счетом 14:9 одержал «Спартак-1».
Участникам матча были вручены памятные грамоты, в церемонии приняли участие мама Алексея Александровича Ирина Анатольевна и его сын Святослав.
Напомним,
о гибели Алексея Сигитова стало известно в апреле 2024 года. Он пошел на СВО добровольцем, был штурмовиком – все время на передовой.
В феврале был ранен, лечился в госпитале в Севастополе, а потом снова вернулся на передний край. Алексей Сигитов воспитывал двоих детей. В памяти коллег, его учеников он навсегда останется скромным, жизнелюбивым человеком и талантливым наставником.
Коллаж V102.RU, фото ГАУ ДО ВО СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград»