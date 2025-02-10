В Волгограде ограничено движение по ул. Качинцев из-за сбитого пешехода





10 февраля в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в утренний час пик на ул. Качинцев у остановки «Академический колледж» автомобиль сбил женщину.







- Сбили рядом с пешеходным переходом. Движение в направлении пр. Маршала Жукова затруднено. На месте медики и правоохранители. Женщина накрыта одеялом, - рассказал журналистам очевидец произошедшего.

В полиции уточнили, что волгоградку действительно сбил легковой автомобиль, когда она пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу.

- 10 февраля в 08:00 водитель, управляя автомашиной LADA Granta, напротив дома № 87 по ул. Качинцев совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии пострадавшая была госпитализирована каретой скорой помощи в одну из ближайших больниц. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются следственно-оперативной группой.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области