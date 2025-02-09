Мнение

«Подо мной хрустит лед, а мне все равно»: спасатель - откровенно о гибели рыбаков и поиске экстрима

Мнение 09.02.2025 17:45
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09.02.2025 17:45


Хруст тонкого, почти хрустального, льда, заядлых рыбаков ничуть не смущает. Истории о гибели «коллег», не сумевших выбраться из ледяной воды, тоже работают отнюдь не всегда. Дожидаясь похолодания, многие удильщики идут на лед на свой страх и риск. 

О последствиях подобного экстрима корреспондентам ИА «Высота 102» рассказал начальник Дубовского поисково-спасательного подразделения Аварийно-спасательной службы Волгоградской области Сергей Новиков. 

– Думаете, у людей, которые каждый год буквально бегут на лед, нет денег на покупку пары карасей? В прошлом году мы тушили загоревшуюся на льду палатку – рыбак случайно задел горелку, что и стало причиной возгорания, – вспоминает Сергей Новиков. – Спасли, потушили. На следующий день приехали на это же место и встретились с сидящими рядом рыбачками. Они-то и начали говорить нам, сколько стоит такая палатка, сколько удилище. Не поверите – по сумме выходит чуть ли не однокомнатная квартира! Значит, людьми в большей степени движет азарт. Причем, порой совсем не здоровый.  В этом году из-за необыкновенно теплой погоды в январе лед так и не набрал безопасной толщины. И люди, зная об этом, все равно идут на риск. На прошлой неделе мы доставали из воды утонувшего рыбака. Мужчина весил больше ста килограммов! Понимаете, какой риск? 

Сыграть с судьбой в русскую рулетку этой зимой пытается что стар, что млад.  Помните, как несколько недель назад спасатели из Волжского достали из ледяной воды 12-летнего мальчишку –  испуганного и от холода уже не чувствовавшего ног? А вот о двух провалившихся под лед рыбаках из Суровикинского района сотрудникам поисково-спасательного подразделения сообщили уже слишком поздно.

– На прошлой неделе нам сказали, что по тонкому льду гуляют дети. Собрались, взяли с собой мегафон, на всякий случай круг и веревку – и вперед. Время пятый час, смеркается. Когда заметили этих искателей приключений, прокричали: «Уходите со льда». Покрутив головами в поисках источника звука, мальчишки рванули в разные стороны. Кто-то - совсем не туда. К счастью, обошлось. Уже на берегу один из пацанов начал бравировать: «Подо мной лед трещит, а мне все равно», – вспоминает Сергей Новиков. – Знаете, я за время работы доставал из воды утонувших женщин и мужчин. Было и двое детей. Это самое трудное… В такие моменты в глазах стоят слезы. Поэтому лично нам не все равно. 

Опытные добытчики, как и всегда, полагаются на многолетний стаж и фортуну, которая непременно должна встретить их улыбкой. Истории с печальным исходом многие из них знают не понаслышке. Однако воспринимают их с легкой долей скепсиса: мы-то ведь осторожно. 

– Иногда слышу от знакомых: «А мы на днях ездили на Ахтубу». Какая Ахтуба? Вы о чем? Лед же тонкий. А мне в ответ: «Да мы к дереву привязали веревку, за нее и держались». Не безумие ли? Недавно патрулировали Пичугу на воздушной подушке и чувствовали, как под нами проваливается лед. А рядом, буквально метрах в 300, как ни в чем не бывало сидели рыбаки. Что делать? Отругали их в мегафон. К счастью, люди все поняли и без лишних разговоров пошли к берегу. Бывает же по-всякому. Сколько раз мы слышали эти фразы: «Я – сын Нептуна», «Я родился на Волге», «Я в этом месте рыбачу десять лет», а после оказывали помощь тем самым «сыновьям Нептуна». 

Спасатели говорят, что больше всех своей жизнью рискуют рыбаки, выбравшие тихое и уединенное место для ловли. 

– У нас существует оперативная зона, в границах которой мы просто обязаны спасти человека, – подтверждает Сергей Новиков. – Но, если все случается за ее пределами, ситуация становится сложнее. Допустим, тонущего рыбака заметили с берега. Позвонили на 112. Далее информация о происшествии поступает нам. Экстренные сборы, определение места и дорога до нужного участка. Тем временем, в ледяной воде человек может продержаться примерно минут 10… То есть мы можем даже увидеть его издалека, но попросту не успеть "долететь"  до места. Да, далеко не у всех историй такой печальный финал. Однажды мои коллеги вытащили из воды мужчину, который барахтался в водоеме минут семь. Обогрели на станции, напоили горячим чаем, погрозили пальцем и отпустили с миром.  Но лично я не стал бы уповать на удачу. Никакая рыба, никакой рыбацкий азарт и экстрим не стоят жизни… В разгар сезона об этом хочется буквально кричать.


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