В Волгограде иномарка сбила пешехода на ул. Иркутской





7 февраля в Ворошиловском районе Волгограда женщина пострадала из-за наезда автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла вечером у остановки общественного транспорта «Театр юного зрителя» и оказалась запечатлена камерой уличного видеонаблюдения.







- В 17:40 водитель, управляя автомашиной «Ниссан Серена», напротив дома № 8 по ул. Иркутская совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, женщине потребовалась помощь специалистов. Она была госпитализирована прибывшей на место каретой скорой помощи.

Напомним, в 2024 году власти Волгограда изменили схему движения на перекрестке ул. Рабоче-Крестьянской и ул. Иркутской. Проезжая часть последней была расширена до трёх полос.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области