Транспорт

В Волгограде проезжую часть ул. Иркутской расширят до трёх полос

Транспорт 07.10.2024 09:48
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07.10.2024 09:48


В Ворошиловском районе Волгограда специалисты приступили к реконструкции проезжей части ул. Иркутской. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее «Концессии» завершили здесь замену коммуникаций, что позволило муниципалитету начать работы по расширению дороги.



- В результате проводимого обновления предусмотрено расширение проезжей части с добавлением еще одной полосы, что повысит пропускную способность дороги. Такое решение является актуальным в контексте перспективного развития дорожной сети: после продления Нулевой продольной магистрали в сторону Ворошиловского района дорога по ул. Иркутской обеспечит ее транспортную связь с ул. Рабоче-Крестьянской, — рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.

Помимо дополнительной полосы, на ул. Иркутской водителей ожидает и ещё одно нововведение. На пересечении с ул. Циолковского вместо Т-образного перекрестка появится более безопасная круговая развязка.

На сегодняшний день строители завершают фрезерование покрытия на существующей проезжей части. Параллельно идут работы по формированию основания новой полосы. Также производятся работы по обустройству тротуара.

Отметим, по информации властей, на прилегающей к дороге территории также должно быть произведено благоустройство: высажено 1,2 тыс. деревьев и кустарников, уложен рулонный газон, установлены лавочки, урны, обустроена площадка для занятия спортом.

Фото и видео: администрация Волгограда

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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