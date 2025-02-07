Расследования

Суд над организаторами межрегионального игорного бизнеса пройдет в Волгограде

Расследования 07.02.2025 18:50
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07.02.2025 18:50


В Волгограде следователи регионального управления СК завершили расследование уголовного дела в отношении девяти членов ОПГ, которые организовали сеть подпольных игровых клубов. Как сообщает V102.RU, за три года им удалось создать игорный бизнес на территории Центрального, Приволжского и Южного федеральных органов. 

По данным предварительного следствия, с 2018-го по 2021 годы злоумышленники незаконно зарабатывали на нелегальном бизнесе под видом клубов спортивных настольных игр с установленными терминалами. Для этого они даже создали специальное программное обеспечение. Покупка игровой валюты, выплата выигрышей, а также вывод прибыли осуществлялись с использованием электронных кошельков, оформленных на сторонних лиц.

– Преступное сообщество характеризовалось сложной иерархией, устойчивыми взаимосвязями структурных подразделений в регионах Российской Федерации, строгой дисциплиной и распределением ролей всех участников. Организаторы осуществляли координацию преступной деятельности посредством IP-телефонии и интернет-мессенджеров, контролировали и распределяли денежные потоки, полученные от незаконной деятельности,– сообщили 7 февраля в СУ СКР по Волгоградской области. 

Волгоградским следователям удалось установить всех участников незаконного бизнеса. 15 фигурантов дела уже понесли заслуженное наказание, еще 8 ожидают результатов судебного рассмотрения. Трое членов преступного сообщества объявлены в розыск.

– В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Восемь членов преступного сообщества будут ожидать вынесение приговора, находясь под стражей, – сообщили в СУ СКР. 

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