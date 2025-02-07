Репродуктивные функции мальчиков начнут проверять с 13 лет





Минздрав расширит перечень профосмотров несовершеннолетних врачами для оценки репродуктивного здоровья. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа, теперь осмотры детским урологом-андрологом будут проводится в возрасте 13 лет с целью более раннего выявления нарушений репродуктивных функций в пубертатном периоде.

– Проектом приказа изменены сроки (возраст) и объемы исследований для разных возрастных групп с учетом уровня развития отечественной медицины, появления новых подходов, совершенствования методик ранней диагностики заболеваний и состояний, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В перечень исследований также включены новые инструментальные и лабораторные исследования, а осмотры врачей дополнены обязательными диагностическими процедурами.

Фото: архив V102.RU