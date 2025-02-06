Расследования

Следком: истязавшие 5-летнего мальчика отец и мачеха в Волгограде получили 11 лет на двоих

Расследования 06.02.2025 15:39
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06.02.2025 15:39


В Волгограде сегодня, 6 февраля, двое местных жителей – Эдуард Геворков и Анастасия Солнышкина – выслушали приговор по уголовному делу об истязании малолетнего ребенка. По информации СУ СК России по Волгоградской области, суд согласился с доказательствами, собранными следователями Тракторозаводского района, и приговорил отца ребенка к 6 годам колонии общего режима, а мачеху малыша к 5 годам в колонии общего режима. Кроме истязания ребенка, женщина получила срок, в том числе, и за поножовщину.  

– В ходе предварительного следствия установлено, что на иждивении у осужденных находился малолетний ребенок. На протяжении года они в одной из квартир дома №6 по улице Быкова в Волгограде избивали сына, причиняя ему не только физическую боль, но и психические страдания, – сообщила обстоятельства совершенного преступления официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – Как установили следователи фигуранты не только наносили телесные повреждения мальчику, но и тушили об него окурки сигарет. В ходе осмотра малолетнего врачами на его теле обнаружены множественные синяки, ссадины, раны от ожогов.

Кроме того, в феврале 2024 года осужденная по месту жительства на фоне внезапно возникшего конфликта в присутствии малолетнего нанесла своему приятелю несколько ударов ножом в грудь – мужчине удалось выжить только благодаря своевременно оказанной ему медицинской помощи.


Как сообщает ИА «Высота 102», судом мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

– п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ – истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного, 

– ст.156 УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.


Его сообщница осуждена:

– по п.п. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ – истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного,

– п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. 

По данным Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, приговор в законную силу не вступил. У истязателей ребенка есть законное право обжаловать приговор. 

Как уточняет представитель СУ СКР, на стадии следствия 5-летний мальчик был изъят из семьи и помещен в социальный центр, где ему оказана необходимая помощь.

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