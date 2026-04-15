Миграционные проверки иностранцев-азиатов прошли в Волжском





В Волжском прошли рейды по соблюдению миграционного законодательства иностранными гражданами. Проверки охватили 9 объектов, в том числе жилые помещения и места временного пребывания иностранцев, рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.

По результатам рейда составлено 12 административных протоколов по статьям главы 18 КоАП РФ, в частности за нарушения, связанные с несоблюдением правил въезда, пребывания, постановки на учёт, а также с осуществлением трудовой деятельности без соответствующих разрешений.



