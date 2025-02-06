Под Волгоградом задержан мужчина, вонзивший нож в сердце приятеля





В станице Добринка Урюпинского района Волгоградской области по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», следователи обвинили в преступлении одного из местных жителей.

- В ночь на 3 февраля текущего года в ходе внезапного конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков, злоумышленник взял деревянный брус и нанес им несколько ударов по голове потерпевшего, после чего кухонным ножом нанес два смертельных ранения в область сердца мужчины, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Благодаря действиям правоохранителей подозреваемый был оперативно задержан и взят под стражу. Он уже признал вину в содеянном. В настоящее время следователи продолжают сбор улик и изучение других доказательств.

Фото из архива ИА «Высота 102»