Расследования

В Волгограде гособвинение запросило для мучителей ребенка 16 лет колонии на двоих

Расследования 05.02.2025 16:51
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05.02.2025 16:51


Сегодня, 5 февраля, в Тракторозаводском районном суде Волгограда гособвинение запросило для 39-летнего Эдуарда Геворко и его 37-летней сожительнице Анастасии Солнышкиной по 8 лет колонии общего режима за истязание 5-летнего ребенка. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, свою позицию выступающий обвинителем прокурор Тракторозаводского района Волгограда Олег Кабаков озвучил на прениях сторон. Приговор будет вынесен завтра, 6 февраля.

Напомним, парочка была задержана в мае 2024 года. Эдуарда Геворко является родным отцом мальчика. Следователи установили, что он и его сожительница регулярно издевались над ребенком - избивали  и тушили об него окурки. Все эти зверства продолжалось с апреля 2022 по февраль 2024 года.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью в составе группы лиц), ст. 156 УК РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ребенком), ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Фото из архива V102.RU

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