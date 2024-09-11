ВИЧ не помог: в Волгограде начался суд над мучителями 5-летнего ребенка

В Волгограде начался процесс по громкому делу об истязании пятилетнего ребенка. Родной отец мальчика Эдуард Геворков и мачеха Анастасия Солнышкина сегодня, 11 сентября, предстали перед Тракторозаводским районным судом, который избрал извергам меру пресечения на время следствия, передает корреспондент V102.RU.

– Эдуард Геворков не согласился с выдвинутым в отношении него обвинением. При этом он не возражал против продления меры пресечения в виде ареста. А вот его сожительница Анастасия Солнышкина больше не желала быть изолированной от общества. Женщина попросилась под домашний арест, – сообщает корреспондент издания. – В частности, она заявила, что у нее ВИЧ и онкология, при этом, с ее слов, она не получает лечение. Однако никаких документов, доказывающих ее диагноз, в суд представлено не было.





Геворков и Солнышкина возражали против видеосъемки на сегодняшнем заседании и старались прятать лица от камер. Они заявили, что это повредит их детям и семьям. В итоге суд разрешил видеосъемку. Отец Солнышкиной передал адвокату своей дочери гарантийное письмо, в котором в случае назначения Анастасии домашнего ареста содержалось обязательство ее проживания на его жилплощади.

Представитель прокуратуры настаивала на продлении меры пресечения в СИЗО для Геворкова и Солнышкиной. В итоге суд принял решение оставить подсудимых в изолторе, где они пробудут до 30 сентября 2025 года.

Напомним, парочка была задержана в мае 2024 года. Как установили следователи, родной отец и мачеха регулярно измывались над 5-летним мальчиком – избивали его и тушили об него окурки. Все это продолжалось с апреля 2022 по февраль 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело по п.«г,е» ч.2. ст.117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного).

Ребенка изъяли из семьи и поместили в социальный центр. Сейчас его жизни и здоровью уже ничто не угрожает.

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