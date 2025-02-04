Расследования

Волгоградца, наладившего контакт с ВСУ, осудили за подготовку к госизмене

Расследования 04.02.2025 13:12
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04.02.2025 13:12


Волгоградский областной суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя Сергея Миронова, который наладил контакт с ВСУ и собирался воевать на их стороне. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, ранее задержанный оперативниками УФСБ Миронов признан виновным в приготовлении к государственной измене (ч.1 ст.30, ст. 275 УК РФ). 




В суде установлено, что житель города Камышина с февраля 2022 по январь 2024 года переписывался с представителем спецслужб Украины. Мужчина высказывал несогласие с политическим курсом РФ и проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции. И даже записал видеоролик о желании перейти на сторону ВСУ.

- На предоставленные сотрудником ВСУ денежные средства, Миронов купил проездные билеты на поезда для следования на территорию Украины и собрал необходимые для участия в боевых действиях вещи и предметы. Однако довести до конца противоправные действия, направленные против безопасности Российской Федерации Миронов не смог, поскольку сев в поезд был задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в облсуде.

Мужчина полностью признал вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области 

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