Происшествия

Очевидцы сообщили о завязших в снегу фурах на трассе Р-22 «Каспий» под Волгоградом

Происшествия 04.02.2025 12:52
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04.02.2025 12:52


4 февраля Волгоградская область оказалась в эпицентре снежного фронта. Как сообщает ИА «Высота 102», с раннего утра непогода испытывает на прочность жителей муниципальных районов в северной части региона, постепенно смещаясь на юг. По словам очевидцев, разгул стихии уже привёл к кратковременной приостановке движения фур на отдельных участках федеральной трассы Р-22 «Каспий». Происходящее водители засняли на видео.



По информации автолюбителей, каша из мокрого снега на дороге стала непростым препятствием для большегрузов. В результате фуры вынуждены съезжать на обочины или же и вовсе вставать посреди дороги. Особенно остро ситуация обстоит в Новоаннинском и Михайловском районах.

Согласно информации сервиса «Яндекс. Карты», на текущий момент у съезда к хутору Безымянка Михайловского района образовался 5-километровый затор, где движение крайне напряжено.


При этом в ГУ МВД России по Волгоградской области данные очевидцев не подтверждают. По информации полицейских, движение на трассе осуществляется в штатном режиме.

- На автодороге Р-22 «Каспий» движение не затруднено. В районы области, через которые проходят федеральные трассы, направлены дополнительные экипажи областной Госавтоинспекции. Работают дорожные службы. Госавтоинспекция по Волгоградской области рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, дистанцию до впереди идущего автомобиля, боковой интервал и воздержаться от обгонов, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее редакция уже сообщала о предупреждении МЧС России и Гидрометцентра об ухудшении погодных условий. По информации специалистов, основной удар непогоды придётся на 4 февраля. Помимо мокрого снега ожидается сильный ветер, в отдельных районах туманы, а также гололёдные явления на фоне понижения температуры.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me

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