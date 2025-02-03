



Гидрометцентр и МЧС России выпустили экстренные предупреждения по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение ближайших суток в регионе ожидается стремительное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют снегопад, сильный ветер и оледенение проводов на фоне понижения температуры до минусовых отметок.

- В период 02:05 часов 04 февраля с сохранением до конца суток на территории Волгоградской области ожидаются: сильное отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед в сочетании с юго-восточным ветром порывами 15-20 м/с, в отдельных районах очень сильный снег, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В свою очередь, по информации Гидрометцентра, ухудшение погоды ожидается с 22:00 3 февраля, когда на регион обрушатся сильный мокрый снег, туман и гололёдно-изморозевые явления. Туман и гололёд задержатся в вплоть до 10:00 5 февраля.

Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, разгул непогоды начнётся одновременно с похолоданием. 4 февраля по области ожидается дождь, переходящий в сильный снегопад, ветер с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха составит ночью -3…+2ºC; днем -2…+3ºC.

5 февраля также ожидается дождь со снегом, в отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Ветер с порывами до 15-18 м/с. Температура ночью 0…-5ºC, при прояснении до -10º C; днем -2…+3ºC.

6 февраля продолжится понижение температуры, при этом сильных осадков не ожидается. Прогнозируется лишь небольшой снег. Ветер будет до 9-14 м/с. Температура ночью -2…-7ºС, при прояснении до -11ºС; днем -1…-6ºС.

Фото из архива ИА «Высота 102»