А до Волгограда не долетит? Север региона завалило снегом

Часть районов Волгоградской области оказалась под снегом. Как сообщает ИА «Высота 102», фото с заснеженными улицами делятся жители Урюпинского, Фроловского, Жирновского, Руднянского, Михайловского районов и других северных территорий.
А вот волгоградцам синоптики обещают одну сырость – дождь со снегом, мокрый снег и дождь. Причем только сегодня, 4 февраля.
Напомним, накануне МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе. Синоптики прогнозировали снег, сильный ветер и гололед.
Фото V102.RU (архив)