Общество

А до Волгограда не долетит? Север региона завалило снегом

Общество 04.02.2025 09:45
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04.02.2025 09:45


Часть районов Волгоградской области оказалась под снегом. Как сообщает ИА «Высота 102», фото с заснеженными улицами делятся жители Урюпинского, Фроловского, Жирновского, Руднянского, Михайловского  районов и других северных территорий. 

А вот волгоградцам синоптики обещают одну сырость – дождь со снегом, мокрый снег и дождь. Причем только сегодня, 4 февраля. 

Напомним, накануне МЧС выпустило предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе.  Синоптики прогнозировали снег, сильный ветер и гололед. 

Фото V102.RU (архив)

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