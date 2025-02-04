Расследования

Следком объявил розыск волгоградца, пропавшего 20 лет назад по дороге из школы

Расследования 04.02.2025 11:09
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04.02.2025 11:09


Волгоградское следственное управление СК России 4 февраля попросило жителей региона оказать содействие в розыске пропавшего без вести осенью 2003 года жителя Волгограда. На тот момент, уточняет следком, ему было 12 лет, в настоящее время – 33 года. 

Как уточнили в СУ СК России по Волгоградской области, в производстве четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) находится уголовное дело по факту исчезновения Серова Александра Сергеевича.  

Утром 6 октября 2003 года 12-летнего Серова А.С. мама привела в Коррекционную общеобразовательную школу-интернат №3 VIII вида, расположенную в Краснооктябрьском районе Волгограда. В 15:00 после окончания занятий мальчик вышел из образовательного учреждения и отправился в неизвестном направлении. До настоящего времени сведений о месте его нахождения не имеется, – уточнила обстоятельства исчезновения школьника представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 

Отличительной приметой пропавшего является ямочка на подбородке. При ходьбе сутулится.

Всех, кто мог бы узнать по фото пропавшего, а также лиц, кто, возможно, видел его в день исчезновения, просят сообщать информацию по телефону: 8 (917)332-43-26 или «02».

Фото для коллажа: СУ СК России по Волгоградской области

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