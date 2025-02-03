Расследования

В Волгограде полиция накрыла подпольные склады с товаром на 36 миллионов

Расследования 03.02.2025 20:00
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03.02.2025 20:00


В Волгограде сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД пресекли незаконный оборот безакцизной никотиносодержащей продукции. Как сообщает V102.RU, полиция обнаружила у индивидуального предпринимателя несколько складов забитых нелегальным снюсом, вейпами и никотиновые заправки для них. 



Установлено, что 32-летний бизнесмен приобретал контрафактный продукт через Интернет в других регионах, а после сбывал продукцию по разным торговым точкам уже в Волгограде. В двух складах полицейские обнаружили и изъяли курительные изделия на сумму более 36 миллионов рублей. 

- Следователем регионального управления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.  

В настоящее время оперативными сотрудниками принимаются меры к установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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