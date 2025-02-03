



В Волгограде сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД пресекли незаконный оборот безакцизной никотиносодержащей продукции. Как сообщает V102.RU, полиция обнаружила у индивидуального предпринимателя несколько складов забитых нелегальным снюсом, вейпами и никотиновые заправки для них.





Установлено, что 32-летний бизнесмен приобретал контрафактный продукт через Интернет в других регионах, а после сбывал продукцию по разным торговым точкам уже в Волгограде. В двух складах полицейские обнаружили и изъяли курительные изделия на сумму более 36 миллионов рублей.

- Следователем регионального управления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В настоящее время оперативными сотрудниками принимаются меры к установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области