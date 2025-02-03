«Дважды переехал и скрылся»: в Михайловке разыскивают покалечившего пенсионерку водителя

Происшествия 03.02.2025 10:25
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03.02.2025 10:25
В Михайловке Волгоградской области неизвестный водитель сбил пенсионерку и скрылся. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 2 февраля, в 19-00 ч.
- Неустановленный водитель напротив дома № 6а по ул. П. Морозова совершил наезд на пешехода, после чего скрылся. Ведется розыск водителя. В результате ДТП пешеход доставлена в медучреждение, - говорится в сводке.
Между тем, очевидцы сообщили подробности происшествия. Так, по словам свидетелей, пострадавшая женщина в момент наезда была со знакомой. Но ее подруге удалось отскочить от несущейся машины. Однако автомобиль все-таки сбил другую пенсионерку. После чего машина сдала назад и переехала уже лежавшую женщину.
Поиски скрывшегося после ДТП водителя начались еще накануне – были в том числе изучены камеры видеонаблюдения. Но пока результатов они не принесли.
Скриншот видео Новое время Михайловка VK.com
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