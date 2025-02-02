Спорт

Ватерполисты «Спартака» в родном бассейне дважды победили «Штурм-2002»

Спорт 02.02.2025 18:17
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02.02.2025 18:17


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в двух домашних матчах очередного тура мужской Суперлиги обыграли «Штурм-2002» из подмосковной Рузы со счетом 17:7 и 9:6, сообщает V102.RU.

Отметим, соперники красно-белых в нынешнем сезоне считаются явными аутсайдерами чемпионата. В Суперлиге «штурмовики» занимают последнее место всего с тремя заработанными очками. Красно-белые же идут в лидирующей тройке и являются одними из главных претендентов на медали турнира. Поэтому подопечные Владимира Карабутова имели хорошие шансы пополнить очковый запас в поединках с подмосковным клубом. 

В первой игре со «Штурмом-2002» спартаковцы начали ярко, забросив пять мячей подряд в стартовом периоде. Лишь на последней минуте отрезка гости отличились с пенальти. Во второй восьмиминутке забросил капитан хозяев Михаил Рудай, на что соперники затем ответили своим попаданием. При этом еще до перерыва Роман Усов увеличил отрыв красно-белых до пяти мячей - 7:2. В третьей четверти Тимур Шайхутдинов с пенальти, Константин Шейкин и Сергей Буланаев в большинстве отметились результативными бросками и практически сняли все вопросы о победителе встречи. Спартаковцы в остатке поединка еще семь раз поразили ворота оппонентов и закономерно выиграли с разгромным счетом 17:7.

В повторном матче, который состоялся накануне, 1 февраля, волгоградцы снова оставили стартовый период за собой - 5:0. Однако уже в следующей восьмиминутке «Штурм-2002» прибавил в атаке, забросив четыре раза, а подопечные Владимира Карабутова провели всего одну результативную атаку, которую завершил Владимир Нежинский. В третьей четверти подмосковные ватерполисты с пенальти сократили отставание до минимума, но почти через полторы минуты Михаил Иванков восстановил преимущество красно-белых в два мяча. В заключительной восьмиминутке хозяева бассейна реализовали два момента, тогда как их соперники лишь однажды переиграли волгоградского голкипера Петра Федотова. В итоге со счетом 9:6 «Спартак» одержал вторую победу над подмосковным клубом и закрепился на третьей позиции в Суперлиге с 34 очками.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: V102.RU (архив)

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