В Урюпинском районе Волгоградской области, по предварительным данным, автомобиль сбил двоих подростков, один из которых скончался, передает V102.RU.

Как сообщили информагентству местные жители, в настоящее время в хуторе Россошинский, куда шли несовершеннолетние, эту трагическую новость активно обсуждают. По одной из версий, один из школьников, который выжил, смог добраться домой и рассказать о случившемся. Тело второго мальчика нашли на обочине. Водитель скрылся. Все произошло рано утром 2 февраля.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что тело 13-летнего подростка было обнаружено на обочине дороги в хуторе Россошинский Урюпинского района. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Установлено, что подростков было двое, один остался жив. Предположительно, школьников сбила машина.

Фото из архива V102.RU