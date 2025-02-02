Происшествия

«Один ранен, второй скончался»: В Волгоградской области двоих подростков сбила машина

Происшествия 02.02.2025 09:47
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02.02.2025 09:47


В Урюпинском районе Волгоградской области, по предварительным данным, автомобиль сбил двоих подростков, один из которых скончался, передает V102.RU.

Как сообщили информагентству местные жители, в настоящее время в хуторе Россошинский, куда шли несовершеннолетние, эту трагическую новость активно обсуждают. По одной из версий, один из школьников, который выжил, смог добраться домой и рассказать о случившемся. Тело второго мальчика нашли на обочине. Водитель скрылся. Все произошло рано утром 2 февраля.

В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что тело 13-летнего подростка было обнаружено на обочине дороги в хуторе Россошинский Урюпинского района. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Установлено, что подростков было двое, один остался жив. Предположительно, школьников сбила машина.

Фото из архива V102.RU

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