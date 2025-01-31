Волгоградский убийца Мелконян не смог обжаловать срок за угрозы судье





30 января в Краснодаре Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу Арсена Мелконяна на приговор. Как сообщает ИА «Высота 102», инстанция оставила в силе приговор, вынесенный ранее Краснооктябрьским районным судом Волгограда за угрозы судье.

- Жалоба оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения, - говорится в картотеке уголовных дел.

Напомним, вынесенный в родном городе приговор Арсен Мелконян попытался оспорить в конце 2024 года. Ранее адвокат подсудимого настаивал на полной невиновности своего подзащитного.

В октябре 2020 года Арсен Мелконян убил волгоградского риелтора Романа Гребенюка. Мотивом нападения стала ссора между погибшим и сестрой нападавшего в родительском онлайн-чате. Решением суда он был приговорён к 11 годам колонии. При этом осенью 2022 года мужчина был помилован, подписав контракт с ЧВК «Вагнер» и приняв участие в СВО.

Позже по завершению контракта экс-заключённый вернулся в родной город, но, как было установлено следствием, вместо налаживания мирной жизни начал угрожать судье, ранее вынесшей ему обвинительный приговор.

В результате мужчина вновь был арестован и приговорён к 3 годам и 6 месяцам колонии. Кроме того, во время обжалования в Волгоградский областной суд обязал Арсена Мелконяна выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»