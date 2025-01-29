Убийца из Волгограда Арсен Мелконян рвется из колонии на свободу





Осужденный Краснооктябрьским районным судом Волгограда за угрозы судье и бывшей жене, а также сотруднику ФСИН Арсен Мелконян снова рвется на свободу. Отправленный в колонию на 3 года и 6 месяцев преступник подал жалобу в кассационный суд в Краснодаре. Рассмотрение жалобы осужденного суд готовится рассмотреть 31 января.

Согласно картотеке суда, обжаловать приговор Мелконян решил самостоятельно – жалобу в суд он подал самолично еще в конце прошлого года. При этом отмечается, что Четвертй кассационный суд общей юрисдикции не будет истребовать уголовное дело, которое, напомним, состоит из восьми томов.

В какой именно части Мелконян обжалует решение суда, неизвестно. Ранее, напомним, он и его адвокат при рассмотрении дела в суде настаивали на оправдании. Однако Волгоградский областной суд лишь засилил решение судьи Третьякова и, более того, увеличил сумму штрафа со 150 до 250 тысяч рублей.

Впервые Арсен Мелконян был осужден в Волгограде за убийство риелтора Романа Гребенюка. Однако, оказавшись в колонии, быстро отбыл на СВО, где вскоре получил ранение и оказался на свободе. Приехав в Волгоград, Мелконян чувствовал себя вольготно – поверив, очевидно, в свое превосходство, он стал звонить отправившей его в колонию судье и угрожать ей убийством.