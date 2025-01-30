



Следователями Центрального района Волгограда завершено расследование уголовного дела, возбужденного после обрушения потолка в ходе капремонта жилого дома в исторической части улицы Советской. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное управление СК, главный инженер подрядной организации обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности - ч.1 ст.238 УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года между коммерческой фирмой и «Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов» был заключен договор на выполнение ремонтных работ до 15 ноября 2022 года. К этому времени нужно было капитально отремонтировать фундамент, фасад, крышу, подвальные помещения, системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также теплоснабжения.

Не укладываясь в сроки, обвиняемый отдал распоряжение о демонтаже кровли дома, не обеспечив необходимые меры защиты чердачного помещения. В связи с этим в течение почти двух лет верхние этажи неоднократно подвергались затоплению, что привело к разрушению перекрытий.





- 16 и 17 января 2024 года в двух квартирах указанного дома, который, к слову, является объектом культурного наследия, произошло обрушение потолка в комнатах, где в этот момент находились пожилые жители дома. В обоих случаях существовала реальная угроза их жизни и здоровью. Согласно выводам специалистов, причиной разрушений стало проникновение воды через незащищенные конструкции чердачного помещения, - уточнили в пресс-службе регионального СК.

В настоящее время расследование завершено. Свою вину инженер полностью признал. Уголовное дело готовится к направлению в суд.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области