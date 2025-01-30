Расследования

Депутат Госдумы готовит запросы силовикам после передачи Андрея Малахова

Расследования 30.01.2025 15:47
0
30.01.2025 15:47


Депутат Госдумы Андрей Свинцов, который принимал участие в передаче Андрея Малахова, где обсуждалась история волгоградки и ее ребенка, намерен направить запросы в Генпрокуратуру и в СК РФ в связи с озвученной на шоу информацией. 
- Считаю, когда в деле замешаны интересы детей, к делу нужно относится особенно тщательно. Буду держать ситуацию на контроле, - написал он в соцсетях.
Между тем, накануне на передачу уже отреагировал глава СК РФ  Александр Бастрыкин. Он поручил подчиненным провести проверку обнародованных на шоу сведений. 
Напомним, к Андрею Малахову обратилась жительница Волгограда Татьяна Беленок, которая родила сына от волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, в настоящее время отбывающего наказание за терроризм. Женщина опасается за безопасность своего ребенка из-за бизнеса Владимира Зубкова, вокруг которого сейчас кипят нешуточные страсти. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
30.01.2025 15:30
Расследования 30.01.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2025 13:05
Расследования 30.01.2025 13:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2025 12:38
Расследования 30.01.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 21:10
Расследования 29.01.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 17:08
Расследования 29.01.2025 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 16:17
Расследования 29.01.2025 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 15:30
Расследования 29.01.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 14:42
Расследования 29.01.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 13:21
Расследования 29.01.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 12:54
Расследования 29.01.2025 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.01.2025 11:05
Расследования 29.01.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2025 20:47
Расследования 28.01.2025 20:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2025 19:26
Расследования 28.01.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2025 16:21
Расследования 28.01.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2025 16:16
Расследования 28.01.2025 16:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:55
На очереди сотни офицеров: боевые командиры подтвердили невиновность генерала Попова в судеСмотреть фотографии
16:35
Билайн.аналитика: трафик на RUTUBE с начала 2024 года вырос более чем в четыре разаСмотреть фотографии
15:57
«Старая гвардия уходит»: в Волгограде простились с легендарным тренером Михаилом УлымовымСмотреть фотографии
15:47
Депутат Госдумы готовит запросы силовикам после передачи Андрея МалаховаСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде осудят инженера за обрушение потолка при капремонте в доме-памятникеСмотреть фотографии
15:20
В Урюпинске простятся с 47-летним участником СВО Павлом ЮриковымСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области вырос спрос на раскладушки и смартфоны с искусственным интеллектомСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде госпитализировали троих пострадавших в ДТП с такси у ТРК «Европа»Смотреть фотографии
14:46
В Волгограде водитель BMW X5 собрал «комбо» из нарушений по пути в аптекуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Работать на опережение потребовал Бочаров от волгоградских чиновников и организаций ЖКХСмотреть фотографии
14:20
В России в 2025 году начнут продавать алкоголь по биометрииСмотреть фотографии
14:11
Таможня передала на СВО конфискованную в Волгоградской области мототехникуСмотреть фотографии
14:00
Опровержение
13:49
Волгоградские больницы оснастили новым медоборудованиемСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде директора провалившей расчистку Ахтубы фирмы заподозрили в мошенничествеСмотреть фотографии
13:02
Спускался по простыням: в Волгограде студент ВГАФКа упал с 3 этажа общежитияСмотреть фотографии
12:52
«Доктор Вера», надежда, любовь: завершились съемки военной драмы по повести Бориса ПолевогоСмотреть фотографии
12:38
Волгоградца осудили за оправдание террористической атаки на Белгородскую областьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
Волгоградец лишился Audi A7 из-за долгов и подозрительного поведенияСмотреть фотографии
11:48
Остались лишь снасти да сапоги: под Волгоградом пропавшего рыбака ищут водолазыСмотреть фотографии
11:30
До лучших времён: Госдума решила вновь заморозить коммунальную пеню на уровне 9,5%Смотреть фотографии
11:26
Вторая жизнь старым вещам: под Волгоградом подвели итоги конкурса поделок из вторсырьяСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде 2 февраля перекроют Нулевую продольную из-за забегаСмотреть фотографии
11:20
Александр Клещенко усилил оборону волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
11:05
Крики и продукты на полу: в Волгограде покупатель разгромил магазин «Магнит»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Палласовке реконструируют СК «Колос» и возведут крытый ФОК за 272 млн рублейСмотреть фотографии
10:34
«Динамо-Синара» 30 января в Астрахани вступит в борьбу за Кубок России Смотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области неожиданно подешевели овощиСмотреть фотографии
09:40
В двух парках Волгограда 2 февраля развернут полевые кухни и музыкальные привалыСмотреть фотографии
09:26
Волгоградцам вернули воду после ремонта трубопровода на улице ШтеменкоСмотреть фотографии
 