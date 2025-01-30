Расследования 30.01.2025 15:47
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30.01.2025 15:47
Депутат Госдумы Андрей Свинцов, который принимал участие в передаче Андрея Малахова, где обсуждалась история волгоградки и ее ребенка, намерен направить запросы в Генпрокуратуру и в СК РФ в связи с озвученной на шоу информацией.
- Считаю, когда в деле замешаны интересы детей, к делу нужно относится особенно тщательно. Буду держать ситуацию на контроле, - написал он в соцсетях.
Между тем, накануне на передачу уже отреагировал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил подчиненным провести проверку обнародованных на шоу сведений.
Напомним, к Андрею Малахову обратилась жительница Волгограда Татьяна Беленок, которая родила сына от волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, в настоящее время отбывающего наказание за терроризм. Женщина опасается за безопасность своего ребенка из-за бизнеса Владимира Зубкова, вокруг которого сейчас кипят нешуточные страсти.
Информагентство подробно рассказывало о содержании этих передач в публикациях «Тайна на миллиард: жена и любовница бизнесмена Зубкова выясняют отношения на федеральном канале» и «Любовнице ресторатора Зубкова в Москве пообещали защиту от влиятельных волгоградских кланов».
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