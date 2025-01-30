Волгоградец лишился Audi A7 из-за долгов и подозрительного поведения

В Красноармейском районе Волгограда судебные приставы арестовали у должника автомобиль Audi A7. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, в отношении хозяина иномарки возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму 2 миллиона рублей.

Платить по счетам должник не спешил. Он попал в после зрения приставов случайно, во время очередного рейда в одном из дворов. Мужчина обратил на себя внимание странным поведением. Он вышел из машины и направился к подъезду, а когда увидел судебных приставов, вернулся к автомобилю и быстро уехал.

- Судебные приставы проверили транспортное средство и установили наличие крупной задолженности у его владельца. Должностные лица незаметно проследовали за автомобилем. Когда водитель остановился в соседнем квартале и ушел, уверенный в том, что надежно спрятал машину, сотрудники органа принудительного исполнения приступили к составлению акта описи и ареста имущества и вызвали эвакуатор, - рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Хозяин иномарки не смог оплатить задолженность на месте, так как средств у него не оказалось. Audi A7 направят на оценку и продадут, если мужчина не найдет возможности погасить свой долг в ближайшее время.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области