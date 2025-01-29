Спорт

Волгоградский «Ротор» на сборах в Турции сыграл вничью с «Шинником»

Спорт 29.01.2025 20:43
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29.01.2025 20:43


Волгоградский «Ротор» сегодня, 29 января, на предсезонных сборах в Турции сыграл вничью с ярославским «Шинником» со счетом 1:1, сообщает V102.RU.

Напомним, 25 января в той же Турции сине-голубые разошлись миром с командой Второй лиги «Ленинградцем» со счетом 0:0. А сегодня подопечные Дениса Бояринцева встречались со своими соперниками по Первой лиге, с которыми волгоградцы уже дважды сыграли в нынешнем чемпионате. В первом туре в Ярославле «Ротор» выиграл со счетом 1:0, а 1 декабря в заключительном туре перед зимним перерывом в Волгограде была зафиксирована ничья - 1:1. Отметим, в межсезонье в стане «Шинника» сменился главный тренер. Вместо Дмитрия Черышева на пост наставника вернулся легендарный тренер ярославского клуба Александр Побегалов.

Интересно, что сегодняшний матч по договоренности между командами проходил по необычной системе - два тайма по 60 минут вместо классических двух половин по 45. Уже на седьмой минуте счет открыли футболисты «Ротора». Илья Сафронов после забега по левому флангу прорвался в штрафную и нанес удар, с которым справился голкипер Денис Вамбольт. На добивании Михаил Мальцев атаковал, но снова вратарь выручил, после чего мяч попал в игрока «Шинника» Джона Джонатана, а от него отскочил прямо в ворота. Таким образом, благодаря автоголу сине-голубые вышли вперед.

На 43-й минуте полузащитник «Ротора» Евгений Болотов оказался первым на подборе и нанес мощный удар из далека - Вамбольт оказался на месте и ликвидировал угрозу. Вскоре право на опасный стандарт заработал «Шинник». Капитан ярославцев Дмитрий Самойлов выстрелил из-за пределов штрафной. Голкипер Вадим Аверкиев отбил мяч в сторону, где первым на подборе оказался игрок черно-синих, простреливший затем в район 11-метровой отметки. Расторопнее всех оказался футболист «Шинника» Артем Лавренков, технично перенаправивший мяч в ворота и установивший окончательный результат по итогам тайма - 1:1.

После перерыва Денис Бояринцев произвел масштабную ротацию и дал шанс проявить себя резервистам и молодым исполнителям. Кроме того, на поле появился новичок команды Сергей Макаров, вернувшийся в клуб на правах свободного агента несколько дней назад. На вратарской позиции Вадима Аверкиева сменил Иван Литвенок. На 78-й минуте Литвенок в падении отразил удар головой соперника, имевшего отличную возможность вывести свою команду вперед.

На 91-й минуте уже волгоградцы ответили опасным моментом. Кирилл Дудкин с левого края нанес опасный удар в угол. Вышедший на замену вратарь Тимофей Митров приложил немалые усилия, чтобы справиться с коварным выстрелом, однако голкипер все же успешно решил непростую задачу. Матч в итоге завершился вничью - 1:1. «Ротор» во второй игре подряд в Турции разошелся миром с оппонентом.

В следующем контрольном поединке «Ротор» встретится с «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области, также выступающей в Первой лиге.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: архив V102.RU

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