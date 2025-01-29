Происшествия

«Детям сказали про задымление»: под Волгоградом эвакуировали школу из-за письма о заминировании

Происшествия 29.01.2025 14:21
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29.01.2025 14:21


В поселке Себрово Михайловки Волгоградской области сегодня, 29 января, пришлось срочно прервать уроки и отпустить учеников школы №11  домой. Как рассказали ИА «Высота 102» жители микрорайона муниципального округа, родителям руководство школы разослало сообщения с текстом: «Уважаемые родители. Сегодня на электронную почту школы поступило письмо о минировании. Была проведена эвакуация. Все экстренные службы провели обследование здания и территории. Никаких предметов не обнаружено. Дальнейшие занятия были приостановлены. Завтра ждем в школу, все в обычном режиме».  

И.о. директора школы Татьяна Попова в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» отказалась комментировать это происшествие «из-за соображений безопасности». Также она усомнилась, что ей звонит журналист. 

Между тем, по данным информагентства,  учителя не стали говорить детям о звонке с угрозой. И отправили их домой, ссылаясь на «небольшое задымление». Правоохранители ведут проверку по данному происшествию.

Фото: школа №11 / VK.com

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