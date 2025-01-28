В Волгограде в реанимации спасают двоих пострадавших в ДТП на мосту через Волгу

Двое парней 21 и 22 лет, пострадавших в результате ДТП на мосту через Волгу, находятся в реанимационном отделении больницы №25 в Волгограде.

- Мужчина 22 года находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое. Мужчина 21 год находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Двое мужчин 20 лет находятся в отделении сочетанной травмы, состояние стабильное, - сообщили V102.RU в комитете здравоохранения в Волгоградской области.

Напомним, что ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло ночью 28 января в Среднеахтубинском районе. 22-летний водитель, который управлял «десяткой»без прав, двигаясь по мостовому переходу через Волгу, не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение проезжей части на повороте к хутору Бобры.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области