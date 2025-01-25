Еще один пострадавший на пожаре в Волгограде ребенок умер в скорой





В Волгограде возросло количество жертв в результате пожара на ул. Героев Тулы в Тракторозаводском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», еще один ребенок – девочка в возрасте пяти лет – скончалась в скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли трехлетний ребенок и женщина. Все они находились в одной квартире, где случился пожар. Таким образом, количество жертв в результате происшествия составило три человека.

Известно, что в больницу в шоковом состоянии также была доставлена девочка-подросток и еще один ребенок.

На момент публикации официальных комментариев не поступало. Все службы работают на месте происшествия.