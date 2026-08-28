Тело пропавшего на Хопре мужчины всплыло у пляжа в Урюпинске

Сегодня, 28 августа, спасатели извлекли из воды тело мужчины, которого три дня назад вместе с приятелем унесло течением на реке Хопер в Волгоградской области. Утопленника на поверхности воды рано утром в районе «Военного пляжа» в Урюпинске увидели очевидцы.

– Специалисты Урюпинского поисково-спасательного подразделения ГКУ Служба спасения доставили тело на берег и передали его сотрудникам правоохранительных органов, – сообщили в ГКУ Служба спасения. - По предварительным данным, обнаружено тело одного из двух мужчин, которые ушли под воду 25 августа в границах хутора Горский Урюпинского района.

Напомним, что трагедия произошла на берегу реки в границах хутора Горский, где отдыхала компания мужчин. Они решили искупаться, находясь в сильном алкогольном опьянении. В результате спасателям удалось вытащить из воды живым только одного отдыхающего 1996 года рождения. Двое мужчин, которые попали в сильное обратное течение, ушли под воду и пропали. Поиски второго продолжаются.

Фото из архива V102.RU