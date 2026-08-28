Тело второго утонувшего нашли под Урюпинском

Сегодня, 28 августа, в реке Хопер около хутора Горский Урюпинского района нашли тело второго утонувшего 26 августа мужчины, сообщили в службе спасения. Несколькими часами ранее спасатели извлекли из воды тело мужчины, которого три дня назад вместе с приятелем унесло течением на реке Хопер в Волгоградской области. Утопленника на поверхности воды рано утром в районе «Военного пляжа» в Урюпинске увидели очевидцы.