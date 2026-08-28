Тело второго утонувшего нашли под Урюпинском

Сегодня, 28 августа, в реке Хопер около хутора Горский Урюпинского района нашли тело второго утонувшего 26 августа мужчины, сообщили в службе спасения. Несколькими часами ранее спасатели извлекли из воды тело мужчины, которого три дня назад вместе с приятелем унесло течением на реке Хопер в Волгоградской области. Утопленника на поверхности воды рано утром в районе «Военного пляжа» в Урюпинске увидели очевидцы.
Происшествия 28.08.2026 21:47
0
28.08.2026 21:47
Напомним, трагедия произошла на берегу реки в границах хутора Горский, где отдыхала компания мужчин. Они решили искупаться, находясь в сильном алкогольном опьянении, и стали тонуть. Спасти удалось одного. Двое мужчин, которые попали в сильное обратное течение, ушли под воду и пропали.
Тело второго утонувшего нашли под Урюпинском28.08.2026 21:47
Происшествия 28.08.2026 21:47
Росгвардия забрала из волгоградской больницы агрессивного посетителя28.08.2026 15:15
Происшествия 28.08.2026 15:15
В Волжском велосипедист погиб под колесами BMW28.08.2026 10:56
Происшествия 28.08.2026 10:56
Тело пропавшего на Хопре мужчины всплыло у пляжа в Урюпинске28.08.2026 10:44
Происшествия 28.08.2026 10:44
В Волгограде потушили крупный ландшафтный пожар на Тулака27.08.2026 16:29
Происшествия 27.08.2026 16:29
Водитель семерки погиб в ДТП с минивэном под Волгоградом27.08.2026 10:38
Происшествия 27.08.2026 10:38
Под Волгоградом пострадал мужчина и ребенок после наезда иномарки на световую опору27.08.2026 09:58
Происшествия 27.08.2026 09:58
ВС РФ нанесли мощный удар по заводам, портам и складам на Украине27.08.2026 09:12
Происшествия 27.08.2026 09:12
Атаку с 267 дронами ВСУ отбили в Волгоградской области и 13 регионах РФ27.08.2026 08:27
Происшествия 27.08.2026 08:27
Авто разорвало в ДТП с опорой: волгоградцы сняли последствия на видео26.08.2026 18:40
Происшествия 26.08.2026 18:40
Ради лайков волгоградец привязал к крыше авто надувной диван с подругами26.08.2026 16:55
Происшествия 26.08.2026 16:55
В Волгограде потушили пожар на свалке, угрожавший жилым домам26.08.2026 16:19
Происшествия 26.08.2026 16:19
Черный дым от пожара накрыл микрорайон на севере Волгограда26.08.2026 12:10
Происшествия 26.08.2026 12:10
В МВД назвали причину жуткой аварии с автоцистерной под Волгоградом26.08.2026 11:47
Происшествия 26.08.2026 11:47
В Волгограде спустя 18 часов потушили горящую свалку в Дзержинском районе26.08.2026 11:05
Происшествия 26.08.2026 11:05