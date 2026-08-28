Сотрудники Росгвардии задержали в приемной покое больницы в Волгограде 39-летнего жителя Ростовской области, который своим поведением создавал угрозу персоналу и посетителям лечебного учреждения.

– Мужчина вел себя агрессивно, использовал нецензурную брань и игнорировал замечания медицинского персонала, – уточнили в управлении Росгвардии по Волгоградской области.

Силовиков вызвали сотрудники больницы по сигналу «Тревога». Однако ростовчанин не испугался наряда группы задержания, продолжив скандал. В итоге его задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту происшествия в приемном покое больницы проводится проверка.