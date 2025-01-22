



В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 39-летнего бизнесмена из Волгограда, который зимой прошлого года устроил дебош на трассе и применил силу в отношении представителя власти. Как сообщает ИА «СарИнформ», в ходе инцидента волгоградец позволил себе и другие постыдные выходки.

По данным саратовского издания, 2 февраля житель Волгоградской области на фуре перевозил башенный кран через Балаковский район в сопровождении двух водителей. У села Маянга грузовик из-за превышения габаритами груза установленных норм грузовик был остановлен сотрудниками Ространснадзора. На месте был составлен административный протокол, а волгоградца предупредили о необходимости транспортировать фуру вместе с грузом на штрафную стоянку. Однако, это не входило в планы предпринимателя, в результате чего он вышел из себя.

– Мужчина отогнал грузовик от поста Ространснадзора к близлежащему кафе, после чего помочился на фуру, затем он спустил колеса, чтобы транспортное средство нельзя было эвакуировать. Однако проверяющие вызвали эвакуатор. В какой-то момент рассерженный коммерсант толкнул сотрудника Ространснадзора, в результате чего тот упал и получил легкую травму, – передают саратовские журналисты со ссылкой на региональный СУ СКР.

Накануне суд признал жителя Волгоградской области виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ – насилие в отношении представителя власти. Подумать о своем поведении волгоградец сможет в колонии общего режима – его приговорили к двухлетнему сроку.