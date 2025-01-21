Под Волгоградом осудят виновника столкновения двух барж

Расследования 21.01.2025 18:16
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21.01.2025 18:16
Волгоградской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело по факту столкновения теплохода «Мерле» с буксиром-толкачом «ОТ-2443», повлекшего причинение крупного ущерба. Как рассказали ИА «Высота 102» в транспортной прокуратуре, перед судом предстанет второй помощник капитана судна «Мерле» по обвинению в нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта.
Напомним, инцидент произошел 12 июля прошлого года при прохождении двух водных суден Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. На участке между шлюзами № 9 и № 10 ВДСК в Светлоярском районе произошло столкновение баржи «Мерле» с буксиром «ОТ-2443». В итоге собственнику «Мерле» был причинен материальный ущерб в размере 16 149 956,10 рублей.
В результате судоводительской судебной экспертизы было установлено, что на момент происшествия баржа «Мерле» следовала с достаточно высокой скоростью. А второй помощник капитана не обеспечил в полной мере визуальное наблюдение за окружающей обстановкой. Также не были своевременно приняты возможные меры по изменению направления движения вправо от оси судового хода, а также уменьшению хода или прекращению движения судна до выяснения ситуации.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Светлоярский районный суд Волгоградской области. Второму помощнику капитана грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Фото: Западного МСУТ СК России
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