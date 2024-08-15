Теплоход столкнулся с буксиром-толкачом в Волгоградской области

Следователи выясняют обстоятельства столкновения двух судов в Волгоградской области, передает V102.RU.

- В акватории Волго-Донского судоходного канала им В.И. Ленина на 2618 км в Волгоградской области произошло столкновение теплохода «Мерле» с буксир-толкачом «ОТ-2443», в результате чего собственникам судов причинен крупный ущерб, - сообщили сегодня, 15 августа, в Волгоградском следственном отделе на транспорте Западного МСУТ СК России.

Происшествие случилось еще три дня назад, 12 августа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Следователи провели осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертизы. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств и причин столкновения судов.

Фото: Западного МСУТ СК России