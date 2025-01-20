Расследования

В Урюпинске 60-летний мужчина с топором устроил кровавую бойню

Расследования 20.01.2025 14:56
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20.01.2025 14:56


Урюпинский районный суд заключил под стражу 60-летнего Николая Мальгавкина за кровавую бойню, которую он устроил 16 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, мужчину изолируют от общества до 16 марта. 
На заседании об избрании меры пресечения были воссозданы события, которые произошли на прошлой неделе в Урюпинске. Согласно предварительным данным следствия, пьяный Мальгавкин подъехал на автомобиле к дому, где жила его бывшая возлюбленная и стал выяснять с ней отношения. Ссора закончилась тем, что мужчина ударил женщину принесенным с собой топором в область левого предплечья. На крик матери выбежал ее 37-летинй сын, который попытался остановить Мальгавкина. Но и он получил два удара топором по голове и в область лба. Травмы, которые он нанес молодому мужчине, оказались тяжелыми. 
В этот же день Николай Мальгавкин был задержан. На следующий день ему предъявили обвинение в совершении преступления. К слову, на судебном заседании Мальгавкин возражал против заключения его под стражу. 

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