Расследования

Бывший топ-менеджер Сбербанка займется апгрейдом волгоградского гипермаркета

Расследования 20.01.2025 13:20
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20.01.2025 13:20


Новый владелец сети гипермаркетов Selgros в России, ООО «АРОСА-Логистика» привлек нового инвестора – ООО «Бумеранг Капитал» для дальнейшего развития группы. Это произошло после смены собственника сети гипермаркетов в России, когда вместо компании MCCR Beteiligungs GmbH собственником стало ООО «АРОСА-Логистика». Сделку заключили в декабре прошлого года, сообщает V102.RU со ссылкой на заявление компании. 

Сейчас в АРОСА  разрабатывают будущую стратегию развития гипермаркетов, один из которых расположен в Волгограде. 

– В настоящий момент мы проводим масштабный анализ всех бизнес-процессов, перед тем как перейти к активной фазе реализации стратегии развития ЗЕЛЬГРОС. В рамках подготовки к данному этапу нами также был привлечён новый инвестор в лице компании «БУМЕРАНГ КАПИТАЛ». В консорциуме с новым партнёром, нам предстоит большая совместная работа по качественному улучшению позиций, особенно в сегменте HoReCa, – подчеркнул бенефициар АРОСА-Логистика Василий Цветков.

ООО «Бумеранг Капитал» занимается капиталовложениями в уставные капиталы, венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний. Как следует из данных системы СПАРК, бенефициаром является Ваган Гаспарян, который ранее возглавлял «Сбербанк Капитал». 

Вхождение в данный инвестпроект с «АРОСА-Логистика», ключевым активом которой стала сеть ЗЕЛЬГРОС, позволит нашей компании значительно расширить портфель проектов в области ритейла. Мы планируем использовать в рамках развития проекта весь накопленный опыт, поскольку в инвестиционном портфеле группы «БУМЕРАНГ КАПИТАЛ» уже есть проекты, относящиеся к продуктовому ритейлу, оптово-розничной торговле, коммерческой и гостиничной недвижимости, а также производственные активы. Данные компетенции позволят нам выработать оптимальную стратегию для ЗЕЛЬГРОС, - отметил генеральный директор ООО «БУМЕРАНГ КАПИТАЛ» Фёдор Перфильев. 

Напомним, в России группа компаний Зельгрос владеет одиннадцатью гипермаркетами. В Волгограде гипермаркет Selgros Cash&Carry функционирует в Краснооктябрьском районе. Всего в странах Европы работают более 80 магазинов данной торговой сети. 

Ранее, напомним,  сменило собственника ООО «Леруа Мерлен Восток». С 1 декабря 2023 года новым владельцем ООО стало зарегистрированное в ОАЭ Scenari Holding LP. При этом строительные магазины продолжили свою работу в России. 

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